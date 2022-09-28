Sahneyi liseliler devralıyor: Solcu Liseliler Müzik Festivali 8 Ekim'de

Solcu Liseliler, 8 Ekim'de İstanbul Bakırköy'de bir müzik festivali düzenleyecek.
Festivale dair yapılan duyuruda, "Sahneyi biz devralıyoruz! Umudun şarkılarını söylemek için 8 Ekim'de Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde buluşuyoruz. Yasemin Yalçın Sahnesi (Zeytinlik Mah. Yakup Sok. No:7 Balkır İşhanı Eski 74 Sineması, Bakırköy) 08 Ekim / 15.00" açıklamasında bulundu.
❗️Sahneyi biz devralıyoruz!— Solcu Liseliler-TKP (@LiselilerSolcu) September 27, 2022
Umudun şarkılarını söylemek için 8 Ekim'de Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde buluşuyoruz.
📍Yasemin Yalçın Sahnesi (Zeytinlik Mah. Yakup Sok. No:7 Balkır İşhanı Eski 74 Sineması, Bakırköy)
🗓08 Ekim / 15.00 pic.twitter.com/FEHe0sZoLv
Ankara ve İzmir buluşmaları
Öte yandan Solcu Liseliler, “2023 Yeniden! Geleceksizliğe Mahkum Değiliz” demek için Ankara ve İzmir'de çeşitli toplantılarda bir araya gelecek.
İzmir'de 8 Ekim Cumartesi saat 15:00'de Bahriye Üçok Semt Evi, 8 Ekim Cumartesi saat 18:30'da Hatay Semt Evi, 9 Ekim Pazar saat ise 15:00'de Hasanağa Parkı'nda buluşulacak.
Ankara'da yapılacak buluşmalar için ise yapılan duyuru şöyle:
🔴 #Ankara’da 8-9 Ekim tarihlerinde “Geleceksizliğe Mahkum Değiliz” demek için buluşuyoruz.— Solcu Liseliler-TKP (@LiselilerSolcu) September 27, 2022
Sen de bu düzen değişmeli diyorsan aramıza katıl!
Detaylı yer ve tarih bilgisi için bize ulaşabilirsiniz.
📍Ayrancı
📍Batıkent
📍Doğukent
📍Eryaman
📍Sincan pic.twitter.com/HgC4ET5sLY