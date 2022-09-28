Sahneyi liseliler devralıyor: Solcu Liseliler Müzik Festivali 8 Ekim'de

Solcu Liseliler, 8 Ekim'de İstanbul Bakırköy'de bir müzik festivali düzenleyecek.

Festivale dair yapılan duyuruda, "Sahneyi biz devralıyoruz! Umudun şarkılarını söylemek için 8 Ekim'de Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde buluşuyoruz. Yasemin Yalçın Sahnesi (Zeytinlik Mah. Yakup Sok. No:7 Balkır İşhanı Eski 74 Sineması, Bakırköy) 08 Ekim / 15.00" açıklamasında bulundu.

❗️Sahneyi biz devralıyoruz!



Umudun şarkılarını söylemek için 8 Ekim'de Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde buluşuyoruz.



📍Yasemin Yalçın Sahnesi (Zeytinlik Mah. Yakup Sok. No:7 Balkır İşhanı Eski 74 Sineması, Bakırköy)



🗓08 Ekim / 15.00 pic.twitter.com/FEHe0sZoLv — Solcu Liseliler-TKP (@LiselilerSolcu) September 27, 2022

Ankara ve İzmir buluşmaları

Öte yandan Solcu Liseliler, “2023 Yeniden! Geleceksizliğe Mahkum Değiliz” demek için Ankara ve İzmir'de çeşitli toplantılarda bir araya gelecek.

İzmir'de 8 Ekim Cumartesi saat 15:00'de Bahriye Üçok Semt Evi, 8 Ekim Cumartesi saat 18:30'da Hatay Semt Evi, 9 Ekim Pazar saat ise 15:00'de Hasanağa Parkı'nda buluşulacak.

Ankara'da yapılacak buluşmalar için ise yapılan duyuru şöyle: