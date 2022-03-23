Solcu Liseliler: Hemen devletleştirme talebimiz için yan yana geliyoruz!

Solcu Liseliler Mart ayı boyunca bulunduğu her lisede düzenledigi "hemen devletleştirme" çalışmalarını 26-27 Mart tarihinden gerçekleştireği buluşmalarla birlikte bir adım daha ileri taşıyor.

Aynı taleple sesini yükselten meslek lisesi de öğrencileri "Geçinebilmek istiyoruz" diyor.

Solcu Liseliler’e ulaşmak ve 26-27 Mart’ta gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak için sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz.