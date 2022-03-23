Solcu Liseliler: Hemen devletleştirme talebimiz için yan yana geliyoruz!

Solcu Liseliler Mart ayı boyunca bulunduğu her lisede düzenledigi "hemen devletleştirme" çalışmalarını 26-27 Mart tarihinden gerçekleştireği buluşmalarla birlikte bir adım daha ileri taşıyor.
Aynı taleple sesini yükselten meslek lisesi de öğrencileri "Geçinebilmek istiyoruz" diyor.
Solcu Liseliler’e ulaşmak ve 26-27 Mart’ta gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak için sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz.
#HemenDevletlestirme Talebi şimdi de liselerde yükseltiyoruz: Meslek Lisesi öğrencileri geçinebilmek istiyoruz dedi.— Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) March 23, 2022
📌 26-27 Mart'ta #HemenDevletlestirme talebimiz için yan yana geliyoruz! pic.twitter.com/Z4fvUPH6vN