Solcu Liseliler Antalya'da laiklik için buluştu

Antalya Muratpaşa Lisesi'nde bir öğrencinin okul müdür yardımcısı tarafından taciz edildiği iddiası geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştı. Müdür yardımcısı hakkında yaklaşık bir ay önce soruşturma başlatılmasına rağmen görevine devam etmesi üzerine Antalya Solcu Liseliler Attalos heykeli önünde bir araya geldi.

Lise öğrencilerine aileler ve velilerden de destek geldi

Solcu Liseliler, “Dün ülkenin birçok yerinde 'manevi danışman' adı altında okullara atanan imamlar, bugün de Antalya’da bir kız öğrenciye taciz... AKP gericiliğinin yarattığı karanlığın kaçınılmaz sonucu bunlar: Taciz, tecavüz, gerici ve baskıcı uygulamalar… Artık yeter!” diyerek tepki gösterdi.

Solcu Liseliler, “İmamdan danışman, tacizciden öğretmen olmaz” sloganıyla eyleme başladı ardından “Kamuoyuna yansıyan bu olayın iddia mı değil mi olduğunun hiçbir önemi yok çünkü yaşanan bu olay tesadüfi bir polisiye vaka değil, her gün yaşadığımız bir gerçek ve bu nedenle de hukuki bir davanın ötesinde politik bir mücadele konusudur” şeklinde vurguladı.

'Okullarımızda istemiyoruz'

Solcu Liseliler yaptığı açıklamada “Bize durmadan ahlak vaaz eden ama her türlü pisliğe bulaşmış tacizcilerinizi de kirli elleri bedenimize, onurumuza uzatan istismarcılarınızı da okullarımızda istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Solcu Liseliler “Hatırlatalım: laiklik bu ülkenin kuruluşunda gericiliğe karşı Cumhuriyetin kırmızı çizgisiydi, o tarihten bu yana bizim de kırmız çizgimizdir. Bilinsin ki buradan en ufak bir geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandıktan sonra “Geleceğimizin karartılmasına asla izin vermeyecek, laikliği yeniden ayağa kaldıracağız. Laiklik mutlaka kazanacak!” diyerek vererek eylemi sonlandırdı.

'Öğretmen açığa alındı'

Gelen tepki ve protestoların ardından hakkında taciz iddiası ile soruşturma açılan okul müdür yardımcısının açığa alındığı öğrenildi.

Bugüne kadar taciz iddasının soruşturmasının sürüyor olmasına karşın görevine devam etmesi eleştirilen okul yöneticisinin neden ve nasıl görmezden gelindiği ise tartışma konusu.

Konuya dair yaşanan hukuki boşlukları eleştiren Antalya Solcu Liseliler, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.