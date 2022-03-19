soL TV'ye ödül

İstanbul Tabip Odası'nın her yıl düzenlediği 14 Mart Tıp Haftası Ödül Töreni gerçekleşti.

soL TV geçen hafta, "Sağlık Yoğun Bakımda" haberi ile Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık ödülleri kapsamında, İnternet Haberciliği Ödülü'ne layık görülmüştü. Bugün Cemal Reşit Rey salonunda yapılan törende ödülü soL TV adına Murat Akgöz aldı.

Akgöz yaptığı konuşmada, özlük hakları için mücadele etmenin ülkenin politik mücadelesinden ayrılamayacağından ve örgütlü olmanın öneminden söz edip, Tabip Odası'nın geleneğinin buna iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Törende Prof. Dr. Nusret Fişek adına verilen Halk Sağlığı Teşvik ödülüne de, HPV Aşı Bursu Dayanışması nedeniyle Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Eczacı Cem Kılınç layık görüldü. Kılınç HPV'nin bir halk sağlığı sorunu olduğundan ve birçok devletin ücretsiz aşı programında olan HPV aşısının Türkiye'de de ulusal aşı takvimine dahil edilmesi gerektiğinden söz etti.

Törende ayrıca As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması ödülleri, Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü ve Diş Hekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü de sahiplerine takdim edildi.