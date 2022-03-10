soL TV'ye ödül

İstanbul Tabip Odası'nın her yıl düzenlediği Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. 17 Aralık'ta soL TV YouTube kanalında yayınlanan "Sağlık Yoğun Bakımda" başlıklı haber nedeniyle İnternet Gazeteciliği Ödülü haberi hazırlayan Murat Akgöz'e verildi.
19 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenle dağıtılacak olan ödüller sırasıyla şöyle:
GAZETE HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ:
İsmail ARI
BİRGÜN GAZETESİ
“Verem Ettiniz” başlıklı haber.
TELEVİZYON HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ:
Kemal AKTAŞ (Haber)
Mahmut ÖZGÜN (Görüntü)
FOX TV
“Yeni Kapitülasyon Tartışması” haberi.
TELEVİZYON HABER-ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Öznur KARSLI ÇETİNER (Haber)
ÖZCAN ÖZTÜRK (Görüntü)
HABERTÜRK TV
İNTERNET GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ:
Murat AKGÖZ
SOL TV
“Sağlık Yoğun Bakımda” haberi.
INTERNET HABER-ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Ferhat YAŞAR
GAZETE DUVAR
“İstanbul’daki 62 Kamu Hastanesi’nde Kürtçe Yok” haberi.
KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ:
Serpil YILMAZ
SÖZCÜ
“Şişli Etfal’i Kime Verdiniz?” başlıklı yazısı.
TELEVİZYON PROGRAMI ÖDÜLÜ:
Melike ŞAHİN (Haber)
Cahit Kazan, Cumhur Çatkaya ve Hüseyin Eroğlu (Görüntü)
Güncel Dosya “Bebek Beklerken Yaşam Savaşı” Programı / NTV
KARİKATÜR ÖDÜLÜ:
Can BAYTAK
“Bugün Hıdırellez – Aşı” konulu karikatür
DERGİ HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ:
Söyleşi: Anıl OLCAN – Siren İDEMEN
1 + 1 EXPRESS DERGİSİ
“Cesedin Çürümesidir Bu” başlıklı haber.
DERGİ HABER-ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Söyleşi: Bekir AVCI
1 + 1 EXPRESS DERGİSİ
“Alarmda Olmalıyız” başlıklı haber.