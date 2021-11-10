Şehir Plancıları Odası'ndan soL'a basın ödülü

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından verilen basın ödülleri belli oldu. soL Haber muhabiri Aslı İnanmışık da ödül verilen gazeteciler arasında yer aldı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kent Planlama Basın Ödülleri, her yıl düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamusal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptıkları katkıların yanısıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya basın mensuplarına verilmektedir. Şubelerimizden gelen öneriler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıda isimleri belirtilen basın kuruluşlarına/mensuplarına 2021 Yılı Kent Planlama Basın Ödülü verilmesi uygun görülmüştür. Kent planlama bilimine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

- Aslı İnanmışık (Sol Haber)

- Çiğdem Toker (Sözcü Gazetesi)

- Gökhan Altay (Mezopotamya Ajansı)

- Pelin Cengiz (Artı TV)

- Ramiz Sağlam (Evrensel Gazetesi)

- Ceren Deniz (Hürriyet Akdeniz Gazetesi)

- Demet Aran (Anayurt Gazetesi)

- Didar Demirci (Dokuz Eylül Gazetesi)

- Rabia Mollaoğlu (Güne Bakış Gazetesi)

- Uğur Özteke (Konya Postası Gazetesi)