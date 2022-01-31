soL TV'den yeni program: Gayet Bilimsel

soL TV programlarına Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin katkılarıyla bir yenisi ekleniyor. Bilim dünyasındaki gelişmelerin konunun uzmanları tarafından değerlendirileceği "Gayet Bilimsel" programı her ay soL TV'de izleyiciyle buluşacak.
İlk programa bilim dünyasının Robin Houd'u olarak bilinen Alexandra Elbakyan konuk oluyor. Akademik makalelere ücretsiz erişimin konuşulacağı Gayet Bilimsel, 2 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de soL TV'de yayında.
📺 #soLTV 'den yeni program!— soL TV (@soLTVkanal) January 31, 2022
Programlarımıza Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (@bilimveaydnlnma) katkılarıyla bir yenisi ekleniyor.
Bilim dünyasındaki gelişmelerin konunun uzmanları tarafından değerlendirileceği #GayetBilimsel programı her ay izleyici ile buluşacak. pic.twitter.com/G5tB9PQdTq