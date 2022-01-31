soL TV'den yeni program: Gayet Bilimsel

📺 #soLTV 'den yeni program!



Programlarımıza Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (@bilimveaydnlnma) katkılarıyla bir yenisi ekleniyor.



Bilim dünyasındaki gelişmelerin konunun uzmanları tarafından değerlendirileceği #GayetBilimsel programı her ay izleyici ile buluşacak. pic.twitter.com/G5tB9PQdTq