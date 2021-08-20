soL TV'de bugün: Rap ve arabesk müzik ilişkisi

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner rap müzik ve arabesk müzik arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Haber Merkezi

soL TV'de bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar programı yayınlanacak.

Saat 20'de yayınlanacak programda bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner rap müzik ve arabesk müzik arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Programı buradan izleyebilirsiniz.

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Boyun Eğmeyen Şarkılar soL TV'de