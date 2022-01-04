soL TV'de bu akşam: Kemal Okuyan'la Bakış

soL TV'de yayınlanan Kemal Okuyan'la Bakış programının bu haftaki bölümünde, TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci Ceyda Karan'ın sorularını yanıtlayacak.

Haber Merkezi

Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci Ceyda Karan soruyor.

"Uluslararası sermaye reisi istemiyor mu?" başlığıyla Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirileceği program, bugün saat 21.00'de soL TV'de canlı yayınlanacak.

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