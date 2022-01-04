Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci Ceyda Karan soruyor.
"Uluslararası sermaye reisi istemiyor mu?" başlığıyla Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirileceği program, bugün saat 21.00'de soL TV'de canlı yayınlanacak.
Haber Merkezi
Nevzat Evrim Önal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
soL TV'de bu akşam: Kemal Okuyan'la Bakış
soL TV'de yayınlanan Kemal Okuyan'la Bakış programının bu haftaki bölümünde, TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci Ceyda Karan'ın sorularını yanıtlayacak.
Haber Merkezi
Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci Ceyda Karan soruyor.
"Uluslararası sermaye reisi istemiyor mu?" başlığıyla Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirileceği program, bugün saat 21.00'de soL TV'de canlı yayınlanacak.