Çağlar boyu kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, dünyaca "kardeşlik şehri" olarak efsaneleşmiş Antakya, peş peşe gelen iki depremin ardından yerle bir oldu.
Depremlerden önceki Antakya ve depremlerden sonra enkaz haline dönmüş Antakya soL TV'de.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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soL TV | 'Yok olan şehir' Antakya
Depremlerden önceki Antakya ve depremlerden sonra enkaz haline dönmüş Antakya soL TV'de.
Haber Merkezi
Çağlar boyu kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, dünyaca "kardeşlik şehri" olarak efsaneleşmiş Antakya, peş peşe gelen iki depremin ardından yerle bir oldu.
Depremlerden önceki Antakya ve depremlerden sonra enkaz haline dönmüş Antakya soL TV'de.