soL TV | 'Yok olan şehir' Antakya

Depremlerden önceki Antakya ve depremlerden sonra enkaz haline dönmüş Antakya soL TV'de.

Haber Merkezi

Çağlar boyu kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, dünyaca "kardeşlik şehri" olarak efsaneleşmiş Antakya, peş peşe gelen iki depremin ardından yerle bir oldu.

Depremlerden önceki Antakya ve depremlerden sonra enkaz haline dönmüş Antakya soL TV'de.

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