soL TV | Yine sağanak, yine aynı manzara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul, Ankara ve çevre illerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.

Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış başta İstanbul’un ilçeleri olmak üzere kentlerde hayatı olumsuz etkilerken bir kez daha altyapı hizmetlerindeki eksiklikler ve tedbirsizlikleri gözler önüne serdi. Birçok bölgede su baskınları maddi hasara yol açarken, cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım hatlarında aksamalar meydana gelirken toplu taşıma seferleri de iptal edildi.