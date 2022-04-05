soL TV | Vatandaş TÜİK'in enflasyonuna inanmıyor

soL TV vatandaşlara 'Alışveriş yapabiliyor musunuz?' diye sordu.

Haber Merkezi

Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Pazarda ve markette ürünler beş kat artmış durumda.

soL TV vatandaşlara "Alışveriş yapabiliyor musunuz?" diye sordu.

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