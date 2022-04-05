Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Pazarda ve markette ürünler beş kat artmış durumda.
soL TV vatandaşlara "Alışveriş yapabiliyor musunuz?" diye sordu.
KonuşuYorum programı
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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soL TV | Vatandaş TÜİK'in enflasyonuna inanmıyor
soL TV vatandaşlara 'Alışveriş yapabiliyor musunuz?' diye sordu.
Haber Merkezi
Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Pazarda ve markette ürünler beş kat artmış durumda.
soL TV vatandaşlara "Alışveriş yapabiliyor musunuz?" diye sordu.
KonuşuYorum programı