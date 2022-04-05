Cem Küçük: İnsanlar ekmek bulamıyor, yiyemiyor diye bir şey yok

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün HaberTürk’teki "Kübra Par'la Açık ve Net" adlı programda söyledikleri tepki çekti.

Küçük programda, "Evet büyük sıkıntı var ama 'İnsanlar ekmek bulamıyor, yiyemiyor', böyle bir şey yok. Türkiye'de benim bildiğim en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmini 7 milyon kişi izledi, 140 milyon lira hasılat yaptı. Nasıl oluyor da o zaman bütün eğlence yerleri dolu oluyor?" diye konuştu.

Küçük'ün sözleri sonrası sunucu Kübra Par da, "İzlemesin mi?" diye tepki gösterdi