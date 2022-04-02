Cem Küçük'e canlı yayında tepki: 'Oh çekiyordun yaldır yaldır, hadi çeksene yine'

HaberTürk’teki ‘Enine boyuna’ adlı programda ekonomi yönetimini ve hayat pahalılığını eleştiren Ersan Şen, Cem Küçük’e tepki gösterdi.

Şen, Küçük'ü hedef alarak "1 Bulgar Levası 8,29 Türk Lirası olmuş, 1 Azerbaycan Manatı 8,64’te. Ben de inatla hepimiz için lüzumlu olan gıda ve ihtiyaç maddelerinden 22 ürünle ilgili sürekli fiyat araştırması yapıyorum. O araştırmanın son şekli, 1 Nisan 2022 market alışverişi. O kalemleri saymayacağım. Artmayan sadece poşet. 101 günde bu ülke topraklarında şu 21 kalem malda yüzde 20 artış var utanın. Hani ne ucuzlaması var? Hani uçacaktık? Nisan ayına geldik. Cem kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır. Oh oh çekmeyi biliyordu. (Dolar) 18,50’den 14-14,50’ye geldiğinde halay çekiyorlardı. Çek bakayım şimdi halayı. Neyle çekiyorsun?" dedi.