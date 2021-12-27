soL TV | Umut'un katiline tutuklama yok

Ankara'da 15 Temmuz 2020’de antrenman sonrası bisikletiyle evine giden 19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz’e alkollü olarak kullandığı aracıyla arkadan çarpıp kaçarak ölümüne neden olan Çağdaş Şenyüz'e mahkeme iyi hal indirimi uyguladı.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Umut'un babası Menderes Gündüz bu cezasızlık politikasının siyasi olduğuna işaret etti ve Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın aracıyla çarparak sanatçı Sevim Tanürek'i öldürmesini hatırlattı.

Ayrıntılar soL TV'de yayında: