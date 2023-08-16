soL TV | Tanzanya'da çalışan Yapı Merkezi işçileri Üsküdar'daki yönetim binası önünde eylem yaptı

Yapı Merkezi tarafından, Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı olarak tanıtımı yapılan Tanzanya'daki demiryolu projesi inşaatında çalışan Türk çalışanların Ocak ayından beri maaş alamadığı ortaya çıktı.

Yedi aydır maaşını alamayan işçiler Tanzanya’daki kamplarda greve çıktı. Bir kısmı kendi imkanlarıyla Türkiye’ye dönen işçiler grevin on ikinci gününde şirketin İstanbul Üsküdar’da bulunan yönetim binası önünde bir araya gelerek hakları için eylem yaptı.

Kişi başı ortalama 15-20 bin dolar alacağı bulunan işçilere şirket tarafından önce 500 dolar ardından da Cuma gününe kadar 2 bin dolar teklif edildi. Alacaklarının tamamını talep eden inşaat işçileri greve devam edeceklerini ilan ettiler.