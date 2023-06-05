soL TV | 'Sevdalınız Komünisttir'

Büyük komünist şair Nâzım Hikmet, ölümünün 60. yılında Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Nâzım Gibi Umutlu, Nâzım Gibi İnançlı, Nâzım Gibi Kararlı" etkinliğiyle anıldı.
TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'ın yaptığı konuşmayla başlayan etkinlikte, tiyatro sanatçıları Orhan Aydın, Metin Coşkun ve Senan Kara Nazım Hikmet’in şiirlerini seslendirdi.
Ardından piyanist Dengin Ceyhan sahne aldı.
Etkinlikte yeğeni Ayşe Yaltırım'da izleyicilerle dayısı Nâzım Hikmet'in ölüm haberini nasıl aldığını izleyicilerle paylaştı.
Ses sanatçısı Gülcan Altan, seyircilerin coşkulu katılımıyla şarkılarını söyledi.
Etkinlik, son olarak sahneye çıkan Ozan Çoban-Güneş Demir-İlke Kızmaz üçlüsünün seslendirdiği şarkılarla, tüm seyircilerin katılımıyla son buldu.