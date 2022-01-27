soL TV | Sakallı Generallere Hazır Mısınız?

Gazeteci Barış Terkoğlu bugün dikkat çeken bir köşe yazısı yazdı. 'Sakallı Generallere Hazır Mısınız?' diye sordu, SADAT'ın bu konudaki talebini yazdı.

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanan bazı iddiaları Meclis’e taşımış, odalarında zikir çeken üst düzey askerlerle ilgili İçişleri Bakanı Soylu’dan soruşturma istemişti.

'Cemaat 2014'de devletten tasfiye oldukça yerlerine kimler geldi?' diyen Terkoğlu Jandarmadaki tarikat örgütlenmelerini soL TV'ye anlattı.