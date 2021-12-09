soL TV | Patron örgütünden sefalet ücreti

soL TV'de asgari ücret tartışmaları masaya yatırıldı.

Haber Merkezi

Asgari ücret tespit komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Merkezi'nde üçüncü toplantısını yaptı. 

soL TV asgari ücret tartışmalarını mercek altına aldı.