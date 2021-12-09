Asgari ücret tespit komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Merkezi'nde üçüncü toplantısını yaptı.
soL TV asgari ücret tartışmalarını mercek altına aldı.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Patron örgütünden sefalet ücreti
soL TV'de asgari ücret tartışmaları masaya yatırıldı.
Haber Merkezi
Asgari ücret tespit komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Merkezi'nde üçüncü toplantısını yaptı.
soL TV asgari ücret tartışmalarını mercek altına aldı.