soL TV | Merdan Yanardağ: Boyun eğmeyeceğiz

Gazeteci Sedef Kabaş’ın TELE 1 TV canlı yayınındaki sözleri nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Pazartesi günü yapılan olağanüstü toplantıda Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla TELE 1’e yüzde 5 idari para, Uğur Dündar’ın sunduğu “Demokrasi Arenası” programına da 5 kez durdurma cezası verilmişti.

soL TV, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a RTÜK’ün kararını ve bundan sonra yayın politikalrında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacaklarını sordu.

'RTÜK baskı ve sansür işlevi görüyor'

Yanardağ, "RTÜK baskı ve sansür işlevi görüyor. Sedef Kabaş bir atasözü söyledi diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Ebubekir Şahin kendi başına inceleme başlatacağını ilan etti. Bu bir suçtur. Şahin'i itiraz edilemez bir kişi haline getirmeye çalışıyorlar. TELE 1'in bu saldırıya muhatap olmasının nedeni bellidir. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, aydınların hakkını savunan sosyalistlerin yönettiği tek televizyon kanalıdır. Boyun eğmeyeceğimizi biliyorlar" diye konuştu.

'Boyun eğmeyeceğimizi biliyorlar'

Yanardağ verilen cezaların kanalın yayın politikasında değişiklik yaratmayacağını vurgulayarak, "Medyada verilmiş en ağır cezalardan biri. Tabi ki etkileneceğiz ama izleyecilerimizin desteğiyle altından kalkacağımızı düşünüyoruz" dedi.