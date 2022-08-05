soL TV | KPSS incelemesi derinleşiyor

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS skandalı sonrasında bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) konuya dair incelemelere başlamıştı.

Kurul denetçilerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Test Araştırma Merkezi çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenilirken, ÖSYM soru havuzunun da inceleme altına alındığı bildirildi. Öte yandan soruların sızdırılmasıyla ilgili cemaat bağlantılarının yanı sıra sınavda şifreleme yapıldığı yönünde de yeni iddialar gündeme geldi.