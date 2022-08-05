KPSS'de ilk tespit yapıldı: Üç soru birebir aynı

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS’nin ardından bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından konuya dair inceleme başlatılmıştı.

T24'ün haberine göre, Ankara Başsavcılığı Müracaat ve Suçüstü Bürosu soruşturmayı derinleştirirken, savcılık ilk incelemesinde yayınevinin soru bankası ile KPSS soru kitapçığındaki 3 sorunun birebir aynı olduğunu tespit etti.

Savcılığın hem yayın evinin soru bankalarını hem de KPSS kitapçıklarını inceleyerek rapor hazırlamaları için dosyayı bilirkişilere vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan savcılığın "örgüt şüphesi ile ilgili de araştırma yaptığı" bildirildi.