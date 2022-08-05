KPSS incelemesine MASAK da dahil oldu: Banka hesap hareketleri incelemeye alındı

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS’nin ardından bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) konuya dair incelemelere başlamıştı.

DDK denetçilerinin, ÖSYM Test Araştırma Merkezi çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenilirken, ÖSYM soru havuzunun da inceleme altına alındığı bildirildi.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da konuya dair incelemeler gerçekleştirmeye başladığı ortaya çıktı. MASAK'ın, Yediiklim Yayınevi'nin uzmanları ve ÖSYM çalışanlarının banka hesap hareketlerini incelediği ve olaya ilişkin para transferi gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırdığı aktarıldı.

Yediiklim Yayınevi'nde eğitim gören ve KPSS'ye giren adayların cevap anahtarlarının da incelemeye alındığı öğrenildi. Yediiklim Yayınevi'nde eğitim gören adayların sızdırıldığı iddia edilen sorulara verdiği cevaplar araştırılıyor.