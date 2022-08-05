KPSS'de yeni iddia: İki dershaneye giden bazı öğrencilerin tüm cevapları doğru

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS’nin ardından bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emniyet söz konusu yayınevine operasyon düzenledi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini duyurdu.

Soruşturmayla ilgili yeni bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan "İddiaya göre 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yaptığı bu yönde tespitlerin olması durumunda soruşturmanın daha da derinleşeceği belirtiliyor" dedi.

Erdoğan'ın aktardığı bilgilerden satır başları şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mercek altına aldı. 2 ayaklı devam ediyor bu soruşturma. Yayınevinin ÖSYM bağlantısı bir yandan devam ederken diğer yandan da benzer sınav sorularının tümünü doğru yapan adayların kimler olduğu bunlar arasında bir ilişki ağının olup olmadığı değerlendiriliyor. İddiaya göre 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yaptığı bu yönde tespitlerin olması durumunda soruşturmanın daha da derinleşeceği belirtiliyor. İncelemeler tüm bunların üzerine yapılıyor.

KPSS'de verdiği yanıtlar üzerinden adaylar değerlendirilecek. Öne çıkan başlık 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yanıtladığı iddiaları var. Bu iddialar ince bir şekilde değerlendirilecek. O adaylar arasında bir ilişki ağı olup olmadığına kadar kapsamlı bir inceleme yapılacak. Bütün bu olayların ardında bir FETÖ parmağının olup olmadığı. Bu da yine masadaki değerlendirilecek başlıklar arasında.

Bu nedenle daha önce esasınsa FETÖ'nün merkezi sınavlarda yaptığı soru çalma faaliyetlerini inceleyen Ankara Emniyeti'ne bağlı mali şube polisleri de soruşturma yürütüyor. Bu noktada daha önce deneyimli olan ekibin soruşturmayı yürüttüğüne de dikkat çekmekte fayda görüyoruz. Yayınevi üzerinden FETÖ iltisakı olup olmadığı da değerlendirilenler arasında. "

Öteyandan Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarları incelemeye alındı.