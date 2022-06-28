Türkiye son 20 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetilirken, yurttaşların geçim sıkıntısı giderek artıyor.
soL TV yurttaşlara, "Sizce Türkiye nasıl yönetilmeli, daha adil ve halkçı bir yönetim ne olabilir?" diye sordu.
Orhan Gökdemir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
soL TV | KonuşuYorum: 'Eşitlikten yana bir ülke mümkün'
soL TV yurttaşlara, 'Sizce Türkiye nasıl yönetilmeli, daha adil ve halkçı bir yönetim ne olabilir?' diye sordu.
Haber Merkezi
Türkiye son 20 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetilirken, yurttaşların geçim sıkıntısı giderek artıyor.
soL TV yurttaşlara, "Sizce Türkiye nasıl yönetilmeli, daha adil ve halkçı bir yönetim ne olabilir?" diye sordu.