soL TV | KonuşuYorum: 'Eşitlikten yana bir ülke mümkün'

soL TV yurttaşlara, 'Sizce Türkiye nasıl yönetilmeli, daha adil ve halkçı bir yönetim ne olabilir?' diye sordu.

Haber Merkezi

Türkiye son 20 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetilirken, yurttaşların geçim sıkıntısı giderek artıyor.

soL TV yurttaşlara, "Sizce Türkiye nasıl yönetilmeli, daha adil ve halkçı bir yönetim ne olabilir?" diye sordu.

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