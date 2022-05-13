soL TV | Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı CHP'yi harekete geçirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Yargıtay tarafından 4 yıl 11 aylık hapis cezası onanarak siyasi yasak getirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili milletvekillerini ve il başkanlarını CHP İstanbul İl Merkezi önüne çağırdı. Çağrının ardından yola çıkan Kılıçdaroğlu ve kurmayları CHP İl Başkanlığı önüne gittiklerinde, binlerce partili tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.