Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li vekillerle birlikte Beylikdüzü’ndeki SADAT binasının önüne geldi.

"Türkiye asla paramiliter kuruluşlara teslim edilmeyecek. Seçim güvenliği önemlidir. SADAT bir paramiliter kuruluştur" diyen Kılıçdaroğlu, "Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyorlardı. Gayrinizami harp eğitimi veriyorlar. Burası terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den geldiyse en büyük rolü oynayan SADAT. Erdoğan'a soruyorum, sen bu kurumla neden çalıştın? CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için elinden geleni yapacak. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Erdoğan'dır. Biz SADAT'çılardan korkacak değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır" ifadesini kullandı.