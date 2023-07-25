soL TV | İstanbul'da Emeğin İzleri: Kurtuluş

İstanbul'da Emeğin İzleri'nin üçüncü bölümü Kurtuluş'un tarihçesiyle soL TV'de yayında.

Haber Merkezi

İstanbul'da Emeğin İzleri'nin üçüncü bölümünde, tarihini 1500'lerin ortalarına kadar götürebildiğimiz Kurtuluş'tayız. Programda, Kurtuluş'un Feriköy'e ve Bomonti'ye uzanan emek öyküsünü; Aziz Dimitrios Kilisesi'ni, Bomonti Bira Fabrikası'nı, Feriköy Pasajı'nı, kapanan eski fabrikaları, eski geleneksel Baklahorani Karnavalı'nı, Kurtuluş'un gayrimüslimlerini, dönüşümünü ve 6-7 Eylül olaylarını akademisyen ve yazar Kaya Tokmakçıoğlu'ndan ve mahallelilerden dinliyoruz.

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