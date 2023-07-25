soL TV | İstanbul'da Emeğin İzleri: Kurtuluş

İstanbul'da Emeğin İzleri'nin üçüncü bölümünde, tarihini 1500'lerin ortalarına kadar götürebildiğimiz Kurtuluş'tayız. Programda, Kurtuluş'un Feriköy'e ve Bomonti'ye uzanan emek öyküsünü; Aziz Dimitrios Kilisesi'ni, Bomonti Bira Fabrikası'nı, Feriköy Pasajı'nı, kapanan eski fabrikaları, eski geleneksel Baklahorani Karnavalı'nı, Kurtuluş'un gayrimüslimlerini, dönüşümünü ve 6-7 Eylül olaylarını akademisyen ve yazar Kaya Tokmakçıoğlu'ndan ve mahallelilerden dinliyoruz.