soL TV | İnti İllimani: Müzik ve mücadele

soL TV'deki soL Kültür programına bu hafta Avrupa turnesi kapsamında verecekleri konserler için Türkiye’de bulunan Şilili müzik efsanesi İnti İllimani Historica konuk oluyor.

Programda, kurulduğu 1967 yılından günümüze ezilen halkların, emekçilerin, yoksulların, Şilideki toplumsal mücadelelerin sesini Güney Amerika folk kültürünü popüler müzikle harmanlayarak dünyaya taşıyan İnti-İllimani grubunun üyelerinden Horacio Duran Viral ile bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

Söyleşinin ardından program haftanın önerileriyle devam ediyor. Öneriler arasında Latin Amerika’yı sömürgeleştiren ABD’li emperyalistler ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelenin Arjantin’deki seyrine odaklanan bir film, Şilili şair Pablo Neruda’nın Latin Amerika toplumsal tarihini destansı bir dille anlattığı kitabı ve Şilii’de kurulan Unudad Popoular için bestelenen bir parçanın İnti-İllimani yorumu yer alıyor.