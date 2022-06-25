İnti İllimani Türkiye'de: İstanbul'da coşkulu konser

Dünyaca ünlü Şilili muhalif müzik grubu İnti İllimani Historica dün akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta bir konser verdi. Bugün İzmir Urla Sahne Humans Open Air Arena, yarın da ODTÜ MD Vişnelik’te sahne alacak gruba turnesinde, gruba Moğollar, Yeni Türkü, Peyk ve Ozan Çoban&Güneş Demir grupları eşlik ediyor.

Orhan Aydın: Bu coğrafyada asla umutsuzluğa yer yok

Orhan Aydın da konser öncesi yaptığı konuşmada, "Kimse kendini umutsuz sanmasın. Bu coğrafya Pir Sultan'ların, Şeyh Bedreddin'lerin, bu coğrafya Karacaoğlan'ların, bu coğrafya Nazım Hikmetlerin, Ruhi Suların, Uğur Mumcuların, bu coğrafya Yılmaz Güneylerin, Deniz Gezmişlerin, Mahir Çayanların, İbrahim Kaypakkaya'nın coğrafyasıdır. Burada asla umutsuzluğa yer yok" dedi.

''Bizlerle en güzel günlerin gelecek günler olduğu inancıyla, sanatla, şiirle, oyunla yan yana gelip eşitliği ve özgürlüğü ve barışı haykırmaya devam edeceğiz'' diyen Aydın, ''Çünkü gelecek güzel günler bizim ellerimizdedir. Çünkü işçiler haklı, öğrenciler haklı, emekçiler haklı, ağaçlar haklı, sular haklı, insanlık haklı, en güzel günler bu yüzden bizim ellerimizdedir'' ifadelerini kullandı.

soL TV'ye konuk oluyorlar

soL Kültür'e de bu hafta Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’de bulunan Şilili müzik efsanesi İnti İllimani Histórico konuk oluyor Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) gerçekleşen söyleşiyi bugün saat 13.00'ten itibaren soL TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.