soL TV | Gündem: TKP'nin bu dönem stratejisi ne olacak?

soL TV Gündem Programı’nda Gökhan Kazbek’in konuğu Türkiye Komünist Partisi Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler oluyor.

Programda, Türkiye Komünist Partisi’nin, “Emekçiler Devrim ve Sosyalizme Hazırlanıyor” sloganıyla düzenlediği konferansta alınan kararlar ve partinin önümüzdeki döneme dair stratejileri, seçimlerdeki tavrı ile NATO zirvesinden çıkan sonuçlar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'nun genişlemesine verdiği destek, NATO’nun asker sayısını 40 binden 300 bine çıkarması konuları masaya yatırılacak.