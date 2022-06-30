TKP: Ülkemizi bunlardan kurtaralım, birlikte yönetiriz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Twitter hesabından, "Biz yönetiriz, birlikte…" diyerek bir video yayımladı. Videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İ. Melih Gökçek'in "ilginç" ifadelerine yer verildi.

TKP videonun sonunda "Ülkemizi bunlardan kurtaralım, biz yönetiriz" diyerek yurttaşları TKP Gönüllüsü olmaya davet etti. TKP Gönüllü Formu'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.