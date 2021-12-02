soL TV | Gündem: Koronavirüste yeni tehlike 'Omikron'

soL TV'de yayınlanan Gündem programında bu hafta koronavirüsün yeni varyantı Omicron üzerine konuşuluyor

Haber Merkezi

Gündem programında Gökhan Kazbek'in konuğu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık.

soL TV'de yayınlanan programda koronavirüsün yeni varyantı Omicron üzerine konuşuluyor.

Gündem: Koronavirüste Yeni Tehlike: Omikron

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