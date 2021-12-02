Gündem programında Gökhan Kazbek'in konuğu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık.
soL TV'de yayınlanan programda koronavirüsün yeni varyantı Omicron üzerine konuşuluyor.
Gündem: Koronavirüste Yeni Tehlike: Omikron
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Gündem: Koronavirüste yeni tehlike 'Omikron'
soL TV'de yayınlanan Gündem programında bu hafta koronavirüsün yeni varyantı Omicron üzerine konuşuluyor
Haber Merkezi
Gündem programında Gökhan Kazbek'in konuğu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık.
soL TV'de yayınlanan programda koronavirüsün yeni varyantı Omicron üzerine konuşuluyor.
Gündem: Koronavirüste Yeni Tehlike: Omikron