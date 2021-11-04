soL TV | Gündem: Gerçek enflasyon TÜİK'in rakamlarının iki katı!

Gökhan Kazbek'le Gündem bu hafta, TÜİK açıkladığı enflasyon verilerini konuşmak üzere iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan'ı konuk ediyor.

Haber Merkezi

Gökhan Kazbek'le Gündem bu hafta, TÜİK açıkladığı enflasyon verilerini konuşmak üzere iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan'ı konuk ediyor.

Gündem: Gerçek Enflasyon TÜİK'in Rakamlarının İki Katı!

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