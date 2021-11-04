Gökhan Kazbek'le Gündem bu hafta, TÜİK açıkladığı enflasyon verilerini konuşmak üzere iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan'ı konuk ediyor.
Gündem: Gerçek Enflasyon TÜİK'in Rakamlarının İki Katı!
Belma Nur Kartal
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Gündem: Gerçek enflasyon TÜİK'in rakamlarının iki katı!
Gökhan Kazbek'le Gündem bu hafta, TÜİK açıkladığı enflasyon verilerini konuşmak üzere iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan'ı konuk ediyor.
Haber Merkezi
Gökhan Kazbek'le Gündem bu hafta, TÜİK açıkladığı enflasyon verilerini konuşmak üzere iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan'ı konuk ediyor.
Gündem: Gerçek Enflasyon TÜİK'in Rakamlarının İki Katı!