soL TV'nin Gündem Programı'nda bu hafta Gökhan Kazbek'in konuğu Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer.
Ümit Dinçer ile büyük Çerkes sürgünü ve soykırımının konuşulacağı program saat 21.00'de.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Gündem: Çerkes sürgünü ve soykırımı
Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer'in konuk olduğu, Gökhan Kazbek'in sunduğu Gündem programı saat 21.00'de.
Haber Merkezi
soL TV'nin Gündem Programı'nda bu hafta Gökhan Kazbek'in konuğu Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer.
Ümit Dinçer ile büyük Çerkes sürgünü ve soykırımının konuşulacağı program saat 21.00'de.