soL TV | Fetihtepeliler direnmeyi sürdürüyor

İstanbul’da, şehrin ortasında, Okmeydanı Fetihtepe’de yüzlerce hane ve işyeri Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm zorbalığı ile karşı karşıya kaldı.

Önce polis zoruyla elektrik, su ve doğalgazları kesildi… Günlerce karanlıkta oturdular, banyo yapabilmek için başka semtte oturan akraba, eş dosta gitmek zorunda kaldılar. Ardından çoluk çocuk, yaşlı, engelli, hasta demeden evlerinden çıkmaya zorlandılar.. Hatta daha da ileri gidilerek evlerinin kapıları polislerce koçbaşı ile kırıldı. Bir daha dönmesinler diye evler harabeye çevrildi.

Birçok evin yıkımı tamamlanırken, mahallede yıkılmayan evlerin büyük çoğunluğunun elektrik, su ve doğalgazı AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin girişimleriyle kesilmiş durumda.

soL TV'nin, "Fetihtepe’de Kentsel Dönüşüm Zorbalığı Devam Ediyor, Fetihtepeliler Direnmeyi Sürdürüyor" başlıklı özel haberi yayında.