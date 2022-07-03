Okmeydanı Semt Evi çalışmasından Fetihtepe'de yemek dayanışması

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayanlar kentsel dönüşüm nedeniyle evlerinden çıkmaya zorlanırken, birçok evin yıkımı da tamamlandı. Mahallede evlerin büyük çoğunluğunun elektrik, su ve doğalgazı kesilmiş durumda.

Halk ya mahalleden taşınmak ya da evlerinde elektrik, su ve doğalgaz olmadan yaşamak zorunda bırakıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre henüz elektrik, doğalgaz ve suyu kesilmeyen evlerde de kesintinin bayramdan sonra yapılması bekleniyor.

Okmeydanı Semt Evi çalışması, bugün kentsel dönüşüm mağduru mahalleliyle dayanışmak için mahallede yemek dağıtımı yaptı.