Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin zam oranı da netleşti.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu. soL TV, İstanbul Üsküdar'da emekli vatandaşlara "Bu zam sizce yeterli mi?" diye sordu.
soL TV | Emekliler: Geçinemiyoruz, zamların durdurulması lazım
soL TV Üsküdar'da emekli vatandaşlara 'Bu zam sizce yeterli mi?' diye sordu.
Haber Merkezi
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin zam oranı da netleşti.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu. soL TV, İstanbul Üsküdar'da emekli vatandaşlara "Bu zam sizce yeterli mi?" diye sordu.