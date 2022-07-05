Reuters: Türkiye'de ilk defa oy kullanacak gençler değişim istiyor

Reuters'ın haberine göre, Türkiye'de genç seçmenlerin çoğunluğu değişim isterken, muhalefet partilerine de şüpheyle yaklaşıyor.

Haber Merkezi

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'de gelecek seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan genç seçmenlere ilişkin bir haber yayınladı.

Ülkedeki gelecek seçimlerde 6 milyon kişinin ilk defa oy kullanacağına işaret edilen açıklamada, gençlerin çoğunluğunun değişim istediğini ancak özgürlük ve ekonomik iyileştirme getirip getirmeyecekleri konusunda muhalefet partilerine de şüpheyle yaklaştıkları ifade edildi.

Haberde, Haziran 2023'te gerçekleşecek seçimlerde seçmenlerin yüzde 12'sini oluşturacak genç nüfusun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akıbetinde belirleyici rol oynayacağı söyleniyor.

Reuters ajansının genç seçmenlerle yaptığı röportajlara göre, gençler adalet, göç, liyakata dayalı istihdam ve şeffaf ekonomi politikalarına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor.

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