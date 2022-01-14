soL TV | Dünya genelinde salgındaki son durum: Grevler, yeni yasal düzenlemeler, aşı krizi

ABD Başkanı Joe Biden’ın büyük şirketlerde aşı zorunluluğu getirilmesine dönük düzenlemesi ABD Yüksek Mahkemesi’nde oy çokluğuyla reddedildi. Öte yandan, Fransa’da yaklaşık 78 bin öğretmen, okullarda Covid-19’a karşı getirilen önlemlerde belirsizlikler olduğu gerekçesiyle ülke genelinde greve çıktı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle Çin kısıtlamalara gitti. Birleşmiş Milletler kurumu UNİCEF, yoksul ülkelerin geçtiğimiz ay 100 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısını son kullanma tarihi geçtiği gerekçesiyle geri çevirdiğini açıkladı.
İşte salgındaki son durum: