soL TV | Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi

Dosya programında bu hafta Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin tarihi ele alınıyor.

Haber Merkezi

Dosya'da bu hafta, 1960'lı yıllardan beri ülke gündeminden neredeyse hiç düşmeyen, AKP'nin son yılları itibariyle hem iktidarı hem muhalefeti kapsayarak kurumsallaşan 'koalisyon' konusu gündeme alındı.

Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi

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