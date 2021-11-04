soL TV | Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi

Dosya'da bu hafta, 1960'lı yıllardan beri ülke gündeminden neredeyse hiç düşmeyen, AKP'nin son yılları itibariyle hem iktidarı hem muhalefeti kapsayarak kurumsallaşan 'koalisyon' konusu gündeme alındı.

Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi