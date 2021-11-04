Dosya'da bu hafta, 1960'lı yıllardan beri ülke gündeminden neredeyse hiç düşmeyen, AKP'nin son yılları itibariyle hem iktidarı hem muhalefeti kapsayarak kurumsallaşan 'koalisyon' konusu gündeme alındı.
Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi
Dosya programında bu hafta Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin tarihi ele alınıyor.
Haber Merkezi
Dosya'da bu hafta, 1960'lı yıllardan beri ülke gündeminden neredeyse hiç düşmeyen, AKP'nin son yılları itibariyle hem iktidarı hem muhalefeti kapsayarak kurumsallaşan 'koalisyon' konusu gündeme alındı.
Dosya: Türkiye'de Koalisyonlar Tarihi