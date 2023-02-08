soL TV | Depremin üçüncü gününde devletin karnesi

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yarattığı büyük yıkımın üçüncü gününde AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, 8 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı.

Yaklaşık 10 şehirde 14 milyon insanı etkileyen depremin ardından, binlerce yurttaş enkaz altında kurtarılmayı beklerken dışarıdaki depremzedeler ise barınma ve beslenme sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Deprem bölgelerindeki yurttaşlar adeta kendi kaderine terk edildiğini ifade ediyor. Birçok bölgede arama kurtarma ekibi ve araçları bulunmazken yurttaşlar enkazları kendi imkanlarıyla kazıyor. Öte yandan iktidar üç ay süreyle OHAL ilan edilen 10 şehirde AFAD’la koordineli olmayan hiçbir yardıma izin vermeyeceklerini açıkladı.

Depremin ilk anından bu yana resmi kuruluşların henüz uğramadığı yerlerde arama kurtarma ve dayanışma çalışmaları yürüten siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri engellemelere rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan depremin yol açtığı yıkım, siyasi ve ahlaki yıkımı da görünür hale getirdi. İktidar deprem bölgelerine imkan sağlamak yerine vatandaşlara parmak salladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AFAD Merkezi’nden yaptığı açıklamada “Günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız" ifadelerini kullandı.