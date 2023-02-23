soL TV | Deprem: 24 yılda ne değişti?

Depremlerin yarattığı yıkımın boyutu günden güne artıyor. Yurttaşlar yaralarının sarılması için devleti yanında bulamazken depremzedeleri "kader planına" ikna etmeye çalışan iktidar, günah keçisi aramak üzere müteahhit avına çıktı.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük Depremi’nin ihalesi de Yalovalı bir müteahhit olan Veli Göçer’e kalmıştı.

Peki deprem kuşağında yer alan Türkiye’de aradan geçen 24 yılda ne değişti?

soL TV'nin hazırladığı "Deprem: 24 yılda ne değişti?" videosu yayında: