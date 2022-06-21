soL TV İstanbul Mecidiyeköy'de vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" diye sordu.
Yurttaşlar geçim sıkıntısına dikkat çekerek "Dayanma gücümüz kalmadı, bir an önce erken seçim olmalı" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | 'Dayanma gücümüz kalmadı, iki işte çalışıyorum parasız kalıyorum'
soL TV Mecidiyeköy'de vatandaşlara 'sizce erken seçim olmalı mı?' diye sordu.
Haber Merkezi
soL TV İstanbul Mecidiyeköy'de vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" diye sordu.
Yurttaşlar geçim sıkıntısına dikkat çekerek "Dayanma gücümüz kalmadı, bir an önce erken seçim olmalı" dedi.