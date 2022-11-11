soL TV | Batı ülkelerinde artan hayat pahalılığı ve enflasyon

Batı ülkelerinde artan hayat pahalılığı ve enflasyon yaşam koşullarını etkilemeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Pandeminin tetiklediği tedarik ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle kıta Avrupası ve Batı ülkelerinde yaşam koşulları ve enflasyon üzerindeki olumsuz sonuçlarını arttırıyor.

Konuyla ilgili haberi soL TV'den izleyebilirsiniz.

Haber

Yunanistan'da genel grev: On binlerce işçi sokakta