soL TV | Batı ülkelerinde artan hayat pahalılığı ve enflasyon

Pandeminin tetiklediği tedarik ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle kıta Avrupası ve Batı ülkelerinde yaşam koşulları ve enflasyon üzerindeki olumsuz sonuçlarını arttırıyor.

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