Pandeminin tetiklediği tedarik ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle kıta Avrupası ve Batı ülkelerinde yaşam koşulları ve enflasyon üzerindeki olumsuz sonuçlarını arttırıyor.
Konuyla ilgili haberi soL TV'den izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
soL TV | Batı ülkelerinde artan hayat pahalılığı ve enflasyon
Batı ülkelerinde artan hayat pahalılığı ve enflasyon yaşam koşullarını etkilemeye devam ediyor.
Haber Merkezi
Pandeminin tetiklediği tedarik ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle kıta Avrupası ve Batı ülkelerinde yaşam koşulları ve enflasyon üzerindeki olumsuz sonuçlarını arttırıyor.
Konuyla ilgili haberi soL TV'den izleyebilirsiniz.