Yunanistan'da genel grev: On binlerce işçi sokakta

Yunanistan’da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) öncülüğünde on binlerce işçi, toplu iş sözleşmesi ve ücret artışı talebiyle bugün 24 saatlik genel grev yapıyor.

Genel grev kapsamında enflasyon ve artan yoksulluğa karşı ülkede 61 ilde kamu ve özel sektör, taşıma, enerji, metal, hizmet sektörü, sağlık, eğitim gibi alanlarda binlerce kişi iş bıraktı.

Ulaşım ve basın emekçilerinin de greve geniş katılımıyla grev süresi boyunca metro ve otobüsler hareket etmeyecek, gazeteler 10 Kasım tarihli baskı yapmayacak.

Grev öncesi fabrika, şantiye, liman, banka ve süper marketlerden birçok işçi işyerlerinden fotoğraflarla greve çağrı yapmıştı.

İşsizlik, güvencesizlik ve yoksulluğa karşı "Biz kazanacağız, gücümüz var" sloganıyla Atina meydanında toplanmaya başlayan Yunan işçilerinin sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor.

Grevi PAME'nin Twitter hesabından takip edebilirsiniz.