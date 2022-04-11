soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 11 Nisan Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında olacak.
Bültenin başında, canlı yayın konuğu TKP Danışma Kurulu Üyesi emekli diplomat Engin Solakoğlu ikinci tura kalan Fransız seçimlerini yorumlayacak.
Haber Merkezi
soL TV Ana Haber Bülteni'nin konuğu Solakoğlu Fransa seçimlerini yorumlayacak
soL TV Ana Haber Bülteni'nde bu akşam Gökhan Kazbek'in canlı yayın konuğu Engin Solakoğlu, Fransa'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yorumlayacak.
Haber Merkezi
soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 11 Nisan Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında olacak.
Bültenin başında, canlı yayın konuğu TKP Danışma Kurulu Üyesi emekli diplomat Engin Solakoğlu ikinci tura kalan Fransız seçimlerini yorumlayacak.