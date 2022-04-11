soL TV Ana Haber Bülteni'nin konuğu Solakoğlu Fransa seçimlerini yorumlayacak

soL TV Ana Haber Bülteni'nde bu akşam Gökhan Kazbek'in canlı yayın konuğu Engin Solakoğlu, Fransa'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yorumlayacak.

Haber Merkezi

soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 11 Nisan Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında olacak.

Bültenin başında, canlı yayın konuğu TKP Danışma Kurulu Üyesi emekli diplomat Engin Solakoğlu ikinci tura kalan Fransız seçimlerini yorumlayacak.

Haber

Kışın sonu bahar, savaşın sonu barış!