Gökhan Kazbek'in sunumuyla 28 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.
Bültenin başında, canlı yayın konuğu Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz ile İstanbul Sözleşmesi'nin ipltalinin feshi için açılan dava konuşuluyor.
Haber Merkezi
soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz
soL TV Ana Haber Bülteni'nin başında, canlı yayın konuğu Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz ile İstanbul Sözleşmesi'nin ipltalinin feshi için açılan dava konuşuluyor.
Haber Merkezi
Gökhan Kazbek'in sunumuyla 28 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.
Bültenin başında, canlı yayın konuğu Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz ile İstanbul Sözleşmesi'nin ipltalinin feshi için açılan dava konuşuluyor.