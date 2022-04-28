Danıştay İstanbul Sözleşmesi davasını görüştü: Savcı kararın iptalini istedi

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davalar bugün esastan görüşüldü.

Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yüzlerce avukat davaya katıldı. Davaya alınmayan avukatlar dışarıda polis müdahalesiyle karşılaştı. Bir kadın gözaltına alındı, kadınların tepkileri üzerine bırakıldı.

Müdahale sonrası salondaki avukatların savunmalarına ara vermesinin ardından mahkeme başkanı daha fazla kişinin içeri alınmasını kabul etti.

'Yarın sabah kalktığımızda AİHS'den de çekilmiş sayılabiliriz'

Avukatların savunmaları sürerken söz alan Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması Meclis tarafından 6284 sayılı kanunla uygun görülmüştür, ancak bu usulle kaldırılabilir. Yarın sabah kalktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) de Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle çekilmiş sayılabiliriz. İstanbul Sözleşmesi bu kadar önemli bir davadır" dedi.

'Sözleşmeden çekilme kararı keyfi'

Ankara Barosu adına konuşan Avukat Ceren Kalay da, "İstanbul Sözleşmesi önleme, koruma, etkili soruşturma ve bütüncül politikayı geliştirmeyi kapsar, bu yönüyle diğer sözleşmelerden farklıdır ve kadınların hayatıni derinden etkilemektedir. Sözleşmeden çekilme kararı keyfidir" diye konuştu.

'Laiklik ilkesi hedef alındı'

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Avukat Aslı Pasinli, "İdareyi bu işleme sevk eden sebepleri sorgulamak gerekir. Sözleşmeden çekildikten sonra idare adına yapılan açıklamalara baktığımızda, sözleşmeden çıkışta aslında laiklik ilkesinin hedef alındığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

'Kaybedecek bir günümüz bile yok, umutluyuz'

Tekirdağ Barosu adına Avukat Hülya Gülbahar, "Türkiye toplumunun sadece yüzde 5'i kadına şiddeti doğru buluyor. Toplumun yüzde 85'i kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanıyor. Bu sözleşmenin ortadan kaldırılmasıyla çocuk yaşta evliliklerin ve çocuk işçiliğinin arttırılmasına çaba harcanıyor. Kaybedecek bir günümüz bile yok, umutluyuz, bugün kabul kararını duymak istiyoruz" dedi.

Avukat Hülya Gülbahar'ın konuşması salonda alkışlandı

'Bu ülkedeki kadınların kanı bizim cübbelerimizde'

Erzurum Barosu adına Avukat Sibel Suiçmez, "Önünüze gelen dosyalar sizler için birer kâğıt ama biz bunları her gün yaşıyoruz. Bu ülkedeki kadınların kanı bizim cübbelerimizde. Hepimiz insan hakları doğrultusuna bakmalıyız, İstanbul Sözleşmesi bu dogrultuda yaşam hakkımızı savunuyor. Sizden yargı bağımsızlığı gereği hiç kimseden korkmadan karar almanızı bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) adına konuşan Avukat Sevinç Hocaoğulları, "İstanbul Sözleşmesi hediye olarak verilmedi, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi sonucu imzalandı. Bizlerin yaşamı ile ilgili bir karar üzerinde kişilerin belirleyiciliği olamaz. Cumhurbaşkanı adına savunma yapan Milletlerarası Anlaşmalar Daire Başkanı bildiğimiz ezberleri tekrar ederek bizi şaşırtmadı. Neymiş davacıların dilekçeleri özensizmiş, sözleşmeden çekilmenin şiddet olaylarına olumsuz etkisi olmamış, devlet ve polis görev başındaymış! Evet, sabah binanın önünde yaşam haklarını savunmak için gelen kadınlara şiddet uygulayan polisin görevi başında olduğunu gördük. Kadınları şiddetten korumak değil, onlara şiddet uygulamak mı görevleri?" ifadesini kullandı.

Kararın iptali istendi

Davalı tarafın savunmalarından sonra barolardan, kadın derneklerinden, sendikalardan davacı tarafın savunmanları asılsız iddialara cevap verdi.

Dava sonunda görüşünü açıklayan Danıştay Savcısı "Sözleşmeden çekilme kararının iptalini talep ederiz" diyerek kararın iptalini istedi. Duruşma sona erdi.

Karar daha sonra açıklanacak.

Karar sonrası salondakiler 'Yaşasın kadın dayanışması!' sloganı attı.

Kadın Dayanışma Komiteleri ve Yurtsever Hukukçular temsilcileri de davayı takip etti.

Ne olmuştu?

Danıştay, kararın iptali istemiyle açılan davalar için özel duruşma açma kararı almıştı. Duruşmaya katılmak için yaklaşık bini aşkın avukat yetki belgesi alırken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile çok sayıda baro, kadın örgütleri, siyasi partiler ile meslek kuruluşları da duruşma için çağrıda bulunmuştu.

Duruşmada tarafların dinlenmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını iptal edip etmeyeceği belli olacak. Daire, kararını daha sonra da açıklayabilir. Ancak karar, kesin nitelik taşımıyor. Bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) karşı itiraz edilebiliyor.