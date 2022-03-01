Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’yla ilgili Montrö Sözleşmesi'ni yeniden gündeme getirdi.
Konuya dair soL TV'de yayınlanan "AKP'nin Montrö çarkı" başlıklı habere linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İsmail Sarp Aykurt
soL TV | AKP'nin Montrö çarkı
'AKP'nin Montrö çarkı' soL TV'de yayında.
Haber Merkezi
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’yla ilgili Montrö Sözleşmesi'ni yeniden gündeme getirdi.
Konuya dair soL TV'de yayınlanan "AKP'nin Montrö çarkı" başlıklı habere linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.